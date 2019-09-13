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Espreso.tvОбществоВ парижском Центре Помпиду посетитель порезал картину ножом

В парижском Центре Помпиду посетитель порезал картину ножом

13 сентября в парижском Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду мужчина набросился с ножом на картину французского художника Даниэля Бюрена

Об этом сообщает Le Parisien.

Благодаря видеонаблюдению у музея злоумышленника удалось сразу задержать. Он не объяснил своего поступка. Центр Помпиду подал заявление в полицию на действия мужчины.

81-летний художник был проинформирован о нападении на его картину. Полотно направлено в реставрационную мастерскую для установления ущерба.

  • Даниэль Бюрен - популярный французский художник-концептуалист. Он известен своими полотнами, на которых изображены разноцветные и белые полосы, несколько таких работ являются экспонатами Центра Помпиду.

Даниэль Бюрен рядом со своими картинами

 

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