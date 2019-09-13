В октябре Латвия будет судить наемника, который воевал против Украины на Донбассе
Об этом сообщает Delfi.
Представитель прокуратуры, не называя имени обвиняемого, подтвердила эту информацию.
Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.
По данным прокуратуры, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте с февраля 2015 по май 2016 года. В том же году его задержали и запретили выезд из страны, поместив под надзор полиции. Позже эти меры были отменены.
Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Большая часть фигурантов этих дел находится в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.
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