В октябре Латвия будет судить наемника, который воевал против Украины на Донбассе

13 сентября, 2019, 19:25

29 октября суд Видземского пригорода Риги будет рассматривать уголовное дело Иварса Келлийса, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне Российской Федерации

Об этом сообщает Delfi.

Представитель прокуратуры, не называя имени обвиняемого, подтвердила эту информацию.

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.

По данным прокуратуры, мужчина принимал участие в вооруженном конфликте с февраля 2015 по май 2016 года. В том же году его задержали и запретили выезд из страны, поместив под надзор полиции. Позже эти меры были отменены.

Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Большая часть фигурантов этих дел находится в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.