В Одесской области погиб сотрудник СБУ во время выполнения задания

13 сентября, 2019, 22:10

13 сентября в Одесской области погиб работник СБУ Александр Иваньков во время выполнения задач, максимально приближенных к боевым

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника Центра специальных операций "А" Александра Иванькова. 11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым", - говорится в сообщении.

В спецслужбе заверили, что всесторонне поддержат семью погибшего бойца.