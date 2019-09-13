В Одесской области погиб сотрудник СБУ во время выполнения задания
13 сентября, 2019, 22:10
13 сентября в Одесской области погиб работник СБУ Александр Иваньков во время выполнения задач, максимально приближенных к боевым
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
"Коллектив Службы безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника Центра специальных операций "А" Александра Иванькова. 11 сентября Александр трагически погиб в Одесской области, выполняя задания, максимально приближенные к боевым", - говорится в сообщении.
В спецслужбе заверили, что всесторонне поддержат семью погибшего бойца.
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