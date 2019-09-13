В Нафтогазе назвали города, где тепловики могут сорвать отопительный сезон
13 сентября, 2019, 11:33
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала список из 133 производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства по минимальному уровню расчетов для получения газа на льготных условиях
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО)... Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.
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