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Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе назвали города, где тепловики могут сорвать отопительный сезон

В Нафтогазе назвали города, где тепловики могут сорвать отопительный сезон

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала список из 133 производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства по минимальному уровню расчетов для получения газа на льготных условиях

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО)... Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

 
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