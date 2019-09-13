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Espreso.tvОбществоВ Мукачево 7 школьников отравились неизвестным веществом, трое - в реанимации

В Мукачево 7 школьников отравились неизвестным веществом, трое - в реанимации


фото: glavcom
13 сентября в Мукачево на Закарпатье семеро детей отравились в школе неизвестным веществом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной детской больницы

Об этом сообщил главный врач Закарпатской областной детской больницы, передает Укринформ.

В Мукачево на Закарпатье семеро детей отравились в школе неизвестным веществом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной детской больницы.

Обстоятельства выясняются.

 

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