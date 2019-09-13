В Мукачево 7 школьников отравились неизвестным веществом, трое - в реанимации
13 сентября, 2019, 16:30
13 сентября в Мукачево на Закарпатье семеро детей отравились в школе неизвестным веществом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной детской больницы
Об этом сообщил главный врач Закарпатской областной детской больницы, передает Укринформ.
В Мукачево на Закарпатье семеро детей отравились в школе неизвестным веществом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной детской больницы.
Обстоятельства выясняются.
- Напомним, 10 сентября в Черкассах 20 школьников попали в больницу из-за распыленного в столовой газового баллончика.
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