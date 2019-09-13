В Киеве впервые пройдет фестиваль городской культуры Булгаков FEST

13 сентября, 2019, 16:15

14 сентября в 14:00 на Андреевском спуске начнется первый киевский фестиваль городской культуры "Булгаков FEST", где в режиме нон-стоп будут проходить кинопоказ, театральные постановки и выступления музыкантов