В Киеве впервые пройдет фестиваль городской культуры Булгаков FEST
13 сентября, 2019, 16:15
14 сентября в 14:00 на Андреевском спуске начнется первый киевский фестиваль городской культуры "Булгаков FEST", где в режиме нон-стоп будут проходить кинопоказ, театральные постановки и выступления музыкантов
Об этом сообщает официальный портал Киева.
"На спуске от музея Михаила Булгакова до улицы Боричев будет проходить выступление музыкантов, диджеев и актеров на большой и малой сценах. Будет работать творческая, детская, букинистическая и лаунж-зоны с различными интерактивными мероприятиями, семейными мастер-классами, театральными постановками и кинопоказами нон-стоп ", - говорится в сообщении.
Демонтаж праздничного оборудования завершат до 22:00 15 сентября.
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