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Espreso.tvОбществоВ Киеве впервые пройдет фестиваль городской культуры Булгаков FEST

В Киеве впервые пройдет фестиваль городской культуры Булгаков FEST


фото: kyivcity.gov.ua
14 сентября в 14:00 на Андреевском спуске начнется первый киевский фестиваль городской культуры "Булгаков FEST", где в режиме нон-стоп будут проходить кинопоказ, театральные постановки и выступления музыкантов

Об этом сообщает официальный портал Киева.

"На спуске от музея Михаила Булгакова до улицы Боричев будет проходить выступление музыкантов, диджеев и актеров на большой и малой сценах. Будет работать творческая, детская, букинистическая и лаунж-зоны с различными интерактивными мероприятиями, семейными мастер-классами, театральными постановками и кинопоказами нон-стоп ", - говорится в сообщении.

Демонтаж праздничного оборудования завершат до 22:00 15 сентября.

 

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