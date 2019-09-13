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Espreso.tvОбществоВ Киеве расцвели каштаны. Фотофакт

В Киеве расцвели каштаны. Фотофакт

В пятницу, 13 сентября, в Киеве заметили каштаны, что расцвели

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Цветки распустились на деревьях, которые растут по ул. Юрия Кондратюка в Оболонском районе столицы.

Каштан считают одним из символов Киева. До 1995 года каштан был изображен на гербе столицы.

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