В Киеве пешеход погиб под колесами маршрутки

13 сентября, 2019, 07:17

В Киеве на проспекте Победы пешеход-нарушитель погиб под колесами маршрутки

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам очевидцев, пожилой мужчина начал переходить Восьмиполосную проезжую часть в неположенном для перехода месте. Однако в третьей полосе, очевидно, испугавшись потока машин, повернул назад и попал под автобус.

Мужчина получил тяжелые травмы и погиб до приезда врачей. Стоит отметить, что трагедия произошла примерно в 50 метрах от подземного пешеходного перехода. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.