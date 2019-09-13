В Киеве пешеход погиб под колесами маршрутки
13 сентября, 2019, 07:17
В Киеве на проспекте Победы пешеход-нарушитель погиб под колесами маршрутки
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По словам очевидцев, пожилой мужчина начал переходить Восьмиполосную проезжую часть в неположенном для перехода месте. Однако в третьей полосе, очевидно, испугавшись потока машин, повернул назад и попал под автобус.
Мужчина получил тяжелые травмы и погиб до приезда врачей. Стоит отметить, что трагедия произошла примерно в 50 метрах от подземного пешеходного перехода. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.
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