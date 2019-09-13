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Espreso.tvОбществоВ Киеве пешеход погиб под колесами маршрутки

В Киеве пешеход погиб под колесами маршрутки

В Киеве на проспекте Победы пешеход-нарушитель погиб под колесами маршрутки

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам очевидцев, пожилой мужчина начал переходить Восьмиполосную проезжую часть в неположенном для перехода месте. Однако в третьей полосе, очевидно, испугавшись потока машин, повернул назад и попал под автобус.

Мужчина получил тяжелые травмы и погиб до приезда врачей. Стоит отметить, что трагедия произошла примерно в 50 метрах от подземного пешеходного перехода. Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

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