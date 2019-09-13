В Кремле отреагировали на призыв Зеленского продлить санкции в отношении РФ

13 сентября, 2019, 14:58

Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкций в отношении России

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Негативно. Это обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользы, это не помогло решить проблему, это противоречит международному праву", - сказал он.

13 сентября, выступающие на панели форума Yalta European Strategy. президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не ослаблять санкционное давление на Россию из-за ее агрессивных действий в Крыму и на Донбассе.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции, которые ежегодно продлеваются.

В 2017 году США расширили санкции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил Санкции из-за отравления экс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.