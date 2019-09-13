В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с опрокидыванием

13 сентября, 2019, 17:35

13 сентября в Киеве, в Голосеевском районе, на перекрестке улиц Бурмистенко и Ломоносова произошло ДТП с опрокидыванием

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по улице Ломоносова и не пропустил Volkswagen Passat, который двигался по главной - Бурмистенко. От удара немецкое авто перевернулось на бок ", - говорится в сообщении.

Врачи скорой по прибытию оказали помощь пострадавшим на месте. Однако, от госпитализации участники аварии отказались.

На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.