В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с опрокидыванием
13 сентября, 2019, 17:35
13 сентября в Киеве, в Голосеевском районе, на перекрестке улиц Бурмистенко и Ломоносова произошло ДТП с опрокидыванием
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
"Водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по улице Ломоносова и не пропустил Volkswagen Passat, который двигался по главной - Бурмистенко. От удара немецкое авто перевернулось на бок ", - говорится в сообщении.
Врачи скорой по прибытию оказали помощь пострадавшим на месте. Однако, от госпитализации участники аварии отказались.
На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.
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