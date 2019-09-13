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Espreso.tvОбществоВ Голосеевском районе столицы произошло ДТП с опрокидыванием

В Голосеевском районе столицы произошло ДТП с опрокидыванием

13 сентября в Киеве, в Голосеевском районе, на перекрестке улиц Бурмистенко и Ломоносова произошло ДТП с опрокидыванием

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался по улице Ломоносова и не пропустил Volkswagen Passat, который двигался по главной - Бурмистенко. От удара немецкое авто перевернулось на бок ", - говорится в сообщении.

Врачи скорой по прибытию оказали помощь пострадавшим на месте. Однако, от госпитализации участники аварии отказались.

На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.

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