В банк Порошенко пришли с обысками - СМИ
13 сентября, 2019, 14:04
Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
"Действительно, следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", - сообщила она.
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