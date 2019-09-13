В банк Порошенко пришли с обысками - СМИ

13 сентября, 2019, 14:04

Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Действительно, следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", - сообщила она.