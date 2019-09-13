Укрзализныця запустила услугу онлайн-заказ спецвагонов для людей с инвалидностью
13 сентября, 2019, 11:52
С 13 сентября указанную услугу можно заказать на сайте Укрзализныци
Об этом сообщил глава УЗ Евгений Кравцов в Facebook.
Отмечается, что сейчас в компании 15 специальных вагонов, 12 предоставляются на заказ, а еще 3 курсируют по постоянным маршрутам.
Чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте.
Необходимо обязательно указать, нужна ли пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, уточнить, будет ли в пути сопровождающий.
Это можно сделать здесь .
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