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Espreso.tvОбществоУкраинский лоукост SkyUp начинает летать в ОАЭ

Украинский лоукост SkyUp начинает летать в ОАЭ

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы в Шарджу из Львова, Запорожья и Харькова

Об этом сообщает пресс служба SkyUp.

Улететь в ОАЭ можно будет с октября 2019 года.

Билеты на новые регулярные направления уже можно приобрести на сайте.

Следующие направления:

  • Львов - Шарджа
    Стоимость: от 3220 грн *
    Когда: в среду и субботу
    Запускается с 26 октября 2019 г.
  • Запорожье - Шарджа
    Стоимость: от 3220 грн *
    Когда: в четверг и воскресенье
    Запускается с 27 октября 2019 г.
  • Харьков - Шарджа
    Стоимость: от 3207 грн *
    Когда: во вторник и пятницу
    Запускается с 25 октября 2019 г.
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