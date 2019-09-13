Украинский лоукост SkyUp начинает летать в ОАЭ

13 сентября, 2019, 11:20

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы в Шарджу из Львова, Запорожья и Харькова

Об этом сообщает пресс служба SkyUp.

Улететь в ОАЭ можно будет с октября 2019 года.

Билеты на новые регулярные направления уже можно приобрести на сайте.

Следующие направления: