Украинский лоукост SkyUp начинает летать в ОАЭ
13 сентября, 2019, 11:20
Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает рейсы в Шарджу из Львова, Запорожья и Харькова
Об этом сообщает пресс служба SkyUp.
Улететь в ОАЭ можно будет с октября 2019 года.
Билеты на новые регулярные направления уже можно приобрести на сайте.
Следующие направления:
- Львов - Шарджа
Стоимость: от 3220 грн *
Когда: в среду и субботу
Запускается с 26 октября 2019 г.
- Запорожье - Шарджа
Стоимость: от 3220 грн *
Когда: в четверг и воскресенье
Запускается с 27 октября 2019 г.
- Харьков - Шарджа
Стоимость: от 3207 грн *
Когда: во вторник и пятницу
Запускается с 25 октября 2019 г.
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