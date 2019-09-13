Украинцы создали устройство, преобразующее любую поверхность в сенсорную или интерактивную

13 сентября, 2019, 18:19

В Чернигове 14 сентября состоится II Всеукраинский инновационный образовательный форум "Grani. Миссия учителя современности. Vol.2020", на котором представят украинское изобретение Cam Touch

Событие анонсировала пресс-служба Черниговского городского совета.

"Будет презентован инновационный украинский стартап - изобретение под названием Cam Touch, который превращает любую поверхность в сенсорную или интерактивную", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе общенационального учительского форума примут участие около 400 педагогов из 17 регионов Украины и 37 спикеров-экспертов. В том числе, многие педагоги из Чернигова. Продлится форум один день и будет проходить на базе Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т. Г. Шевченко.

В программе мероприятия - дискуссионная панель и почти 30 мастер-классов и тренингов. Дебаты пройдут на тему "Онлайн-образование должно вполне прийти на смену классическому преподаванию, а профессия учителя в ее обычном понимании - уйти в прошлое", а тренинги и мастер-классы посвятят новейшим педагогическим подходам, методическим разработкам, техническим средствам и другому.

Организаторы надеются, что форум не только даст педагогам полезную информацию, но и вдохновит их на педагогические достижения и инновации.