Украинцы создали устройство, преобразующее любую поверхность в сенсорную или интерактивную
Событие анонсировала пресс-служба Черниговского городского совета.
"Будет презентован инновационный украинский стартап - изобретение под названием Cam Touch, который превращает любую поверхность в сенсорную или интерактивную", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работе общенационального учительского форума примут участие около 400 педагогов из 17 регионов Украины и 37 спикеров-экспертов. В том числе, многие педагоги из Чернигова. Продлится форум один день и будет проходить на базе Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т. Г. Шевченко.
В программе мероприятия - дискуссионная панель и почти 30 мастер-классов и тренингов. Дебаты пройдут на тему "Онлайн-образование должно вполне прийти на смену классическому преподаванию, а профессия учителя в ее обычном понимании - уйти в прошлое", а тренинги и мастер-классы посвятят новейшим педагогическим подходам, методическим разработкам, техническим средствам и другому.
Организаторы надеются, что форум не только даст педагогам полезную информацию, но и вдохновит их на педагогические достижения и инновации.
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