Украина поднялась на три строчки в рейтинге экономической свободы, но все еще наиболее несвободна в Европе
Об этом говорится в обновленной версии ежегодного отчета Экономическая свобода в мире, подготовленном Bendukidze Free Market Center совместно с Fraser Institute.
Уже не впервые первые строчки рейтинга заняли Гонконг и Сингапур. В первую десятку также входят Новая Зеландия, Швейцария, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия и Маврикий.
А худшая ситуация с экономической свободой сложилась в таких странах: Ирак, Республика Конго, Египет, Сирия, Демократическая Республика Конго, Ангола, Алжир, Судан, Ливия и Венесуэла.
В этом году Украина поднялась на три позиции, с 138 на 135, но все еще остается в наиболее экономически несвободной группе, и там единственной европейской страной.
Незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежные деньги и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирование пошли на спад.
Худшей является ситуация с надежными деньгами (159 место в мире) и регулированием (125 место), а лучшей - с размером правительства (43 место).
"За всю свою историю Украина ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран", - говорится в сообщении Bendukidze Free Market Center.
Исследования по уровню экономической свободы подготовлена Джеймсом Гвартни (Университет штата Флорида), Робертом Лоусоном (Южный методистский университет), Райаном Мерфи (Южный методистский университет) и Джошуа Холлом (Университет Западной Вирджинии).
Версия 2019 года базируется на данных 2017 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, правовладдя и т.д.), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.
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