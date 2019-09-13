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Espreso.tvОбществоУ Зеленского появился собственный Telegram-канал

У Зеленского появился собственный Telegram-канал

У президента Украины Владимира Зеленского появился собственный официальный Telegram-канал

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"У президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.

Приобщиться к каналу можно по ссылке

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