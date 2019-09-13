У Зеленского появился собственный Telegram-канал
13 сентября, 2019, 15:07
У президента Украины Владимира Зеленского появился собственный официальный Telegram-канал
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"У президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.
Приобщиться к каналу можно по ссылке
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