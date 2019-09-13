У Меркель видят основания для встречи Нормандской четверки в ближайшие недели

Он подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и указал на большую интенсивность дружеских контактов между двумя государствами, которым с немецкой стороны занимается непосредственно Ангела Меркель. Вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном они прилагают много усилий, чтобы сдвинуть Минский процесс и достичь мира на востоке Украины.

Сейчас, отметил представитель ведомства канцлера, появились основания для надежды, в частности, обмен политическими заложниками (среди которых Гоппенштедт назвал Олега Сенцова и Романа Сущенко), возвращение моряков. Такое развитие событий дает шансы для созыва в ближайшие недели саммита в «нормандском формате», который, как надеются в Берлине, позволит вернуть жизнь в Донбассе в нормальное русло и откроет возможность людям вернуться в свои дома.

"Меркель была и остается решительным критиком незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, что создала территориальный конфликт", - напомнил представитель ведомства канцлера ФРГ.

Также он подчеркнул, что украинское общество имеет высокие ожидания от новой власти как в отношении реформ, так и в отношении освобождения Донбасса. И это справедливо, считает Гоппенштедт. Он заверил, что в Берлине разделяют эти ожидания и готовы и дальше поддерживать Украину, поскольку хотят оставаться ее надежным партнером.