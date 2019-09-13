Twitter заблокировал аккаунты Кастро, госучреждений и СМИ Кубы
13 сентября, 2019, 17:04
Социальная сеть Twitter заблокировала официальные аккаунты лидера коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его дочери Мариэлы, Министерства связи и нескольких журналистов местных государственных СМИ
Союз журналистов Кубы назвала действия соцсети "цензурой", сообщает агентство Reuters .
Блокировка аккаунтов началась 11 сентября во время обращения к народу главы Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канело. Он предупредил кубинцев, что из-за санкций США стране грозит энергетический кризис.
Представитель Twitter, комментируя блокирование, сослался на правила компании, запрещающие посредством использование нескольких учетных записей искусственно выводить новости в топ. МИД Кубы назвал действия соцсети "очевидной согласованной операцией, целью которой было ограничить заявления революционеров в защиту правды".
Раньше сообщалось, что США расширили санкции против Кубы.
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