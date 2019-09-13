 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирTwitter заблокировал аккаунты Кастро, госучреждений и СМИ Кубы

Twitter заблокировал аккаунты Кастро, госучреждений и СМИ Кубы


фото: techcrunch
Социальная сеть Twitter заблокировала официальные аккаунты лидера коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его дочери Мариэлы, Министерства связи и нескольких журналистов местных государственных СМИ

Союз журналистов Кубы назвала действия соцсети "цензурой", сообщает агентство Reuters .

Блокировка аккаунтов началась 11 сентября во время обращения к народу главы Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канело. Он предупредил кубинцев, что из-за санкций США стране грозит энергетический кризис.

Представитель Twitter, комментируя блокирование, сослался на правила компании, запрещающие посредством использование нескольких учетных записей искусственно выводить новости в топ. МИД Кубы назвал действия соцсети "очевидной согласованной операцией, целью которой было ограничить заявления революционеров в защиту правды".

Раньше сообщалось, что США расширили санкции против Кубы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать