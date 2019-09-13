Трамп заявил о готовности рассмотреть временное торговое соглашение с Китаем
13 сентября, 2019, 11:34
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временного торгового соглашения с Китаем, хотя предпочитает подписать полное соглашение
Об этом сообщает CNBC.
"Думаю, мы рассмотрели бы это (временное соглашение)", - заявил Трамп, отметив, что ему бы хотелось добиться полной сделки.
Президент добавил, что переговоры с Китаем продвигаются "очень хорошо".
Ранее Китай отменил пошлины на 16 категорий товаров из США.
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