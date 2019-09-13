 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп заявил о готовности рассмотреть временное торговое соглашение с Китаем

Трамп заявил о готовности рассмотреть временное торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временного торгового соглашения с Китаем, хотя предпочитает подписать полное соглашение

Об этом сообщает CNBC.

"Думаю, мы рассмотрели бы это (временное соглашение)", - заявил Трамп, отметив, что ему бы хотелось добиться полной сделки.

Президент добавил, что переговоры с Китаем продвигаются "очень хорошо".

Ранее Китай отменил пошлины на 16 категорий товаров из США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать