Трамп заявил о готовности рассмотреть временное торговое соглашение с Китаем

13 сентября, 2019, 11:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временного торгового соглашения с Китаем, хотя предпочитает подписать полное соглашение

Об этом сообщает CNBC.

"Думаю, мы рассмотрели бы это (временное соглашение)", - заявил Трамп, отметив, что ему бы хотелось добиться полной сделки.

Президент добавил, что переговоры с Китаем продвигаются "очень хорошо".

Ранее Китай отменил пошлины на 16 категорий товаров из США.