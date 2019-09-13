Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном еще в этом году
13 сентября, 2019, 14:02
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к концу этого года встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР
Об этом сообщает Reuters.
Отвечая на вопрос журналистов, американский президент заявил, что хотел бы до конца текущего года встретиться с Ким Чен Ыном. Трамп добавил, что в КНДР стремятся к переговорам.
"Они (КНДР, - ред.) безусловно хотят встретиться, я думаю, что это произойдет", - заявил президент США.
Ранее КНДР испытала сверхмощную систему залпового огня.
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