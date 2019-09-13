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Espreso.tvМирТрамп готов встретиться с Ким Чен Ыном еще в этом году

Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном еще в этом году


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к концу этого года встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, чтобы возобновить переговоры по денуклеаризации КНДР

Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов, американский президент заявил, что хотел бы до конца текущего года встретиться с Ким Чен Ыном. Трамп добавил, что в КНДР стремятся к переговорам.

"Они   (КНДР, - ред.) безусловно хотят встретиться, я думаю, что это произойдет", - заявил президент США.

Ранее КНДР испытала сверхмощную систему залпового огня.

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