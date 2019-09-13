Сутки на Донбассе: 23 обстрела, 1 погибший
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.
За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии из состава Объединенных сил погиб .
С начала текущих суток вооруженные формирования России 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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