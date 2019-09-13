Сутки на Донбассе: 23 обстрела, 1 погибший

13 сентября, 2019, 07:56

2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.

За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии из состава Объединенных сил погиб .

С начала текущих суток вооруженные формирования России 2 раза нарушили режим прекращения огня.