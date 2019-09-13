Сущенко и адвокат Фейгин готовят предложения против "торговли заложниками"
Об этом они рассказали в эфире "5 канала".
Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко и его бывший адвокат Марк Фейгин решили заниматься вопросом политзаключенных.
"Хотим выйти с инициативой к международному сообществу создать определенный механизм, прежде всего дипломатического сорта, и установить какие-то правила (именно в гуманном аспекте), чтобы предотвратить появление других политических пленников. Исключить этот аспект вообще с того противостояния, которое существует", - пояснил Сущенко.
По его словам, нужны консультации с дипломатами, экспертами, журналистским сообществом и юристами.
В свою очередь, Марк Фейгин отметил, что новые договоренности в "нормандском формате" должны содержать пункты, согласно которым ни при каких обстоятельствах недопустимо проводить "торговлю заложниками".
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