Сущенко и адвокат Фейгин готовят предложения против "торговли заложниками"

13 сентября, 2019, 18:55

Роман Сущенко с бывшим адвокатом Марком Фейгином будут заниматься вопросом политзаключенных на международной арене

Об этом они рассказали в эфире "5 канала".

Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко и его бывший адвокат Марк Фейгин решили заниматься вопросом политзаключенных.



"Хотим выйти с инициативой к международному сообществу создать определенный механизм, прежде всего дипломатического сорта, и установить какие-то правила (именно в гуманном аспекте), чтобы предотвратить появление других политических пленников. Исключить этот аспект вообще с того противостояния, которое существует", - пояснил Сущенко.

По его словам, нужны консультации с дипломатами, экспертами, журналистским сообществом и юристами.

В свою очередь, Марк Фейгин отметил, что новые договоренности в "нормандском формате" должны содержать пункты, согласно которым ни при каких обстоятельствах недопустимо проводить "торговлю заложниками".