Суд в Гааге отказал РФ в требовании пересматривать вопросы юрисдикции по иску ПриватБанка
13 сентября, 2019, 15:30
Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала РФ в требовании пересмотра вопросов юрисдикции и нарушения обязательств по иску ПриватБанка
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против России отказала РФ в требовании просмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств.
Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств по ПриватБанка по активам в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и РФ.
Российская Федерация не участвовала в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений.
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