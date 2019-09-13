Суд в Гааге отказал РФ в требовании пересматривать вопросы юрисдикции по иску ПриватБанка

13 сентября, 2019, 15:30

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала РФ в требовании пересмотра вопросов юрисдикции и нарушения обязательств по иску ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против России отказала РФ в требовании просмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств.

Дело в арбитраже было начато ПриватБанком 13 апреля 2015 года за нарушение РФ обязательств по ПриватБанка по активам в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и РФ.

Российская Федерация не участвовала в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений.