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Espreso.tvОбществоСтоимость Apple после презентации iPhone снова превысила $1 трлн

Стоимость Apple после презентации iPhone снова превысила $1 трлн


фото: REUTERS
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн

Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

На закрытии торгов 11 сентября цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Рост составил 3,18%.

Впрочем Apple пока уступает по капитализации Microsoft, чья рыночная стоимость составляет $1,039 трлн.

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