Стоимость Apple после презентации iPhone снова превысила $1 трлн
13 сентября, 2019, 09:33
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн
Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
На закрытии торгов 11 сентября цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Рост составил 3,18%.
Впрочем Apple пока уступает по капитализации Microsoft, чья рыночная стоимость составляет $1,039 трлн.
- Напомним, 10 сентября в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии компания Apple представила серию новых iPhone 11
- Напомним, рыночная капитализация компании Apple превысила один триллион долларов впервые в августе 2018 года.
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