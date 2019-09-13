США в следующем году увеличат военную помощь Украине, - Загороднюк
13 сентября, 2019, 23:00
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине в следующем году
Об этом сообщает РБК-Украина .
По словам Загороднюка, США подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.
"В течение двух последних недель провели с нашими стратегическими партнерами ряд сверхважных встреч, чтобы ответить на все вопросы и подтвердить приверженность реформам. К концу года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - сообщил Загороднюк.
- Напомним, 12 сентября Белый дом одобрил продление финансирования на оборонительное оружие для Украины.
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