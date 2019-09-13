США в следующем году увеличат военную помощь Украине, - Загороднюк

13 сентября, 2019, 23:00

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине в следующем году

Об этом сообщает РБК-Украина .

По словам Загороднюка, США подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.

"В течение двух последних недель провели с нашими стратегическими партнерами ряд сверхважных встреч, чтобы ответить на все вопросы и подтвердить приверженность реформам. К концу года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - сообщил Загороднюк.