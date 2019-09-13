США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности - Тейлор
13 сентября, 2019, 09:27
Власти США планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины в 2020 году, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор
По его словам, такое обещание ему дали в Сенате, сообщает УНИАН.
"В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - отметил дипломат.
Тейлор отметил, что бюджетный пeрeсмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.
Бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более $700 млн.
Накануне сообщалось, что Госдеп США одобрил предоставление Украине $141,5 млн военной помощи.
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