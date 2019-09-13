 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности - Тейлор

США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности - Тейлор

Власти США планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины в 2020 году, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор

По его словам, такое обещание ему дали в Сенате, сообщает УНИАН.

"В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - отметил дипломат.

Тейлор отметил, что бюджетный пeрeсмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.

Бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более $700 млн.

Накануне сообщалось, что Госдеп США одобрил предоставление Украине $141,5 млн военной помощи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать