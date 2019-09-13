США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности - Тейлор

13 сентября, 2019, 09:27

Власти США планируют увеличить помощь в области безопасности для Украины в 2020 году, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор

По его словам, такое обещание ему дали в Сенате, сообщает УНИАН.

"В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - отметил дипломат.

Тейлор отметил, что бюджетный пeрeсмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.

Бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более $700 млн.

Накануне сообщалось, что Госдеп США одобрил предоставление Украине $141,5 млн военной помощи.