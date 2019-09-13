США дали около $ 1 млн для организации вещания на Крым и Донбасс, - Госдеп

13 сентября, 2019, 16:38

Соединенные Штаты Америки выделили около миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Крым.Реалии.

"USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинской речи" - сказал Кент 13 сентября в Киеве на пресс конференции, посвященной расширению украинского телевещания на оккупированных территориях.

По словам главы отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонида Семенченко, Украина уже установила четыре передатчика.

"В июне этого года уже получено четыре современных цифровых передатчика производства немецкой компании. Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице из АР Крым", - рассказал он.

Крымская правозащитная группа по итогам сентябрьского мониторинга установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины - в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.