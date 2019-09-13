Создатель сериала "Чернобыль" рассказал, что его больше всего поразило в истории катастрофы

13 сентября, 2019, 15:03

Автор и продюсер сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин объяснил, почему он заинтересовался Чернобылем

Об этом он сказал во время 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "Зеркало недели".

Модератор Фарид Закария спросил Крейга Мейзина, как он заинтересовался Чернобылем. Мейзин сказал, что комиксы на самом деле более серьезные, чем некоторые драматурги.

"Когда я начал читать о Чернобыле, меня поразили две вещи. Во-первых, взрыв произошел, когда они проводили тест на безопасность, что очень иронично. Во-вторых, что человек, которого обвинили, покончил с собой через два года со дня взрыва", - сказал Мейзин.

Он добавил, что худшая часть чернобыльской истории заключалась в том, что те, кто погиб в результате заражения, не знали или не понимали, что с ними происходит.

"Информация скрывалась, даже те, кто жил вблизи, не знали об опасности", - подчеркнул продюсер.

"Такие истории, как "Чернобыль", не должны создаваться американцами. Посмотрите на историю Украины. Есть много историй, которые еще не рассказаны", - сказал Мейзин.