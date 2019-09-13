Собака освобожденных моряков Джесси с буксира "Яны Капу" вернется к экипажу как только они получат судно
13 сентября, 2019, 16:00
Об этом рассказал отец украинского военного моряка Сергея Чулибы, передает Укринформ.
Собака освобожденных моряков Джесси с буксира "Яны Капу" вернется к экипажу как только они получат судно
Об этом рассказал отец украинского военного моряка Сергея Чулибы, передает Укринформ.
"Конечно, заберут. Им пока некуда забирать, нет корабля", - говорит Роман Чулиба.
По его словам, Джесси чувствует себя хорошо и подружилась с котами.
"Пока мы с работы придем, может "скосить" повыдергивать цветы, которые мы из дома выносим на улицу, и так далее. Ущерб делает, конечно. Как только возвращаюсь домой, то мне руки-ноги пооблизуе, целует. Она самая большая и командует во дворе ", - рассказал отец механика Чулибы.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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