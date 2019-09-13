13 сентября, 2019, 16:00

Собака освобожденных моряков Джесси с буксира "Яны Капу" вернется к экипажу как только они получат судно

Об этом рассказал отец украинского военного моряка Сергея Чулибы, передает Укринформ.



"Конечно, заберут. Им пока некуда забирать, нет корабля", - говорит Роман Чулиба.



По его словам, Джесси чувствует себя хорошо и подружилась с котами.



"Пока мы с работы придем, может "скосить" повыдергивать цветы, которые мы из дома выносим на улицу, и так далее. Ущерб делает, конечно. Как только возвращаюсь домой, то мне руки-ноги пооблизуе, целует. Она самая большая и командует во дворе ", - рассказал отец механика Чулибы.