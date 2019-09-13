Следователи подозревают голову ПриватБанка в растрате имущества, - СМИ

13 сентября, 2019, 12:35

Следователи подозревают главу правления ПриватБанка Петра Крумханзла и финансового директора Анну Самарину в превышении полномочий в виде растраты чужого имущества в крупных размерах

Об этом говорится в тексте решения Октябрьского районного суда Днепра от 9 сентября 2019 года, которое цитирует "Интерфакс-Украина".

"Не считая того, что в структуре этого банка есть подразделения, которые осуществляют подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "ПриватБанк", 20 апреля 2018 между АО КБ "ПриватБанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компани" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения на общую сумму более 250 необлагаемых их минимумов доходов граждан", - отмечается в материалах суда.