Следователи подозревают голову ПриватБанка в растрате имущества, - СМИ
Об этом говорится в тексте решения Октябрьского районного суда Днепра от 9 сентября 2019 года, которое цитирует "Интерфакс-Украина".
"Не считая того, что в структуре этого банка есть подразделения, которые осуществляют подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "ПриватБанк", 20 апреля 2018 между АО КБ "ПриватБанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компани" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения на общую сумму более 250 необлагаемых их минимумов доходов граждан", - отмечается в материалах суда.
- Как сообщалось, группа лиц при поддержке спецназа полиции днем 11 сентября прибыли в главный офис ПриватБанка в Днепре, объясняя свои действия решением Октябрьского районного суда Днепра.
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