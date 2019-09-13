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Espreso.tvСпортСборная Украины сыграет в Канаде

Сборная Украины сыграет в Канаде


фото: ffu.ua
Сборная Украины среди ветеранов проведет товарищеский матч против сборной украинцев Канады, поединок состоится 15 сентября в Торонто

Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.

15 сентября в Торонто сборная Украины среди ветеранов проведет товарищеский матч против сборной украинцев Канады. Матч состоится в рамках турне легенд отечественного футбола, направленного на поддержку военных и объединение украинцев во всем мире.

В поединке сыграют такие известные персоналии украинского футбола, как Мирон Маркевич, Сергей Нагорняк, Александр Белик, Руслан Ротань, Виталий Рева, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Олег Шелаев. Руководить командой будет экс-тренер киевского "Динамо" и луцкой "Волыни" Анатолий Демьяненко.

Всемирное турне сборной Украины среди ветеранов продолжается уже четвертый год. Ранее футболисты проводили матчи и встречались с диаспорой в США, Грузии, Франции, Испании, Венгрии, Бразилии и Аргентине. Играла сборная ветеранов и в Канаде, проведя в 2017 году два матча и в обоих отпраздновав победу: над сборной ветеранов Канады - 3:2 (у нашей команды отличились Вячеслав Шевчук, Сергей Назаренко и Сергей Нагорняк) и сборной украинцев Канады - 1:0 (Олег Собуцкий).

 

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