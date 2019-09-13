С субботы в Украине существенно похолодает, - синоптик Наталья Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что в течение 14-15 сентября в западных областях, на севере, на северо-востоке, в большинстве центральных областей ожидается максимально +17 +23 градуса.
Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на Западе, Севере и в Центре. До конца суток 14 сентября могут достичь Одесской и Харьковской области.
В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24 +28 градусов.
Ветер станет уже северо-западным и порывистым, иногда даже сильным, до 15-18 м/с.
В Киеве ближайшей ночью и утром пройдет дождь. Днем в субботу прояснится, в воскресенье - без существенных осадков. Однако Киев окажется в прохладном воздухе: в течение 14-15 сентября предполагается около +20 градусов.
В понедельник, 16 сентября, в столице потеплеет до +23, +24 градусов, однако уже во вторник похолодание еще сильнее надвинется на столицу. Столбики термометров поползут вниз, ниже 20 градусов, вместе с порывистым ветром.
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