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Espreso.tvОбществоРоссия выиграла у Украины суд в ВТО

Россия выиграла у Украины суд в ВТО


фото: ictsd.org
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония

Об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте организации.

Документ предписывает Украине привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.
Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется как компонент взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

 

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