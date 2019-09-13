Россия выиграла у Украины суд в ВТО
13 сентября, 2019, 10:53
Документ предписывает Украине привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония
Об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте организации.
Документ предписывает Украине привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.
Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется как компонент взрывчатых веществ и как азотное удобрение.
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