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Espreso.tvОбществоРоссия глушит украинское радио в Крыму, - правозащитники

Россия глушит украинское радио в Крыму, - правозащитники

Минимум в 10 населенных пунктах северного Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 населенных пунктах сигнал заблокирован частично

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

В населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневке, Новоалександровке, Источном и Зеленой Ниве - по 2 станции, а в Предмостном - 6 украинских радиостанций.

У КПВВ "Чонгар" на оккупированной территории Крыма можно услышать 5 украинских станций.

У КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории слышать сигнал четырех украинских станций.

При этом российское радио "Спутник" вещает вместо "Украинского радио". На трех частотах говорит радио "Море": вместо "Радио НВ" и "Перец FM", а также на частоте 90,8 МГц. На частоте радио "Проминь" вещают российские "Вести ФМ". Волну "Херсон FM" заглушает российское радио "Ватан СЕДАСЕН".

В 10 населенных пунктах (Мартыновка, Соленое озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Красноперекопск, Армянск) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

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