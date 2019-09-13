Россия глушит украинское радио в Крыму, - правозащитники
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
В населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет-Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции.
В Вишневке, Новоалександровке, Источном и Зеленой Ниве - по 2 станции, а в Предмостном - 6 украинских радиостанций.
У КПВВ "Чонгар" на оккупированной территории Крыма можно услышать 5 украинских станций.
У КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории слышать сигнал четырех украинских станций.
При этом российское радио "Спутник" вещает вместо "Украинского радио". На трех частотах говорит радио "Море": вместо "Радио НВ" и "Перец FM", а также на частоте 90,8 МГц. На частоте радио "Проминь" вещают российские "Вести ФМ". Волну "Херсон FM" заглушает российское радио "Ватан СЕДАСЕН".
В 10 населенных пунктах (Мартыновка, Соленое озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Красноперекопск, Армянск) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-