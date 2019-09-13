РФ отвергла идею главаря "ДНР" Пушилина о присоединении Донбасса в состав России
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".
"На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на основании Минских соглашений, а они этого не предусматривают", - сказал член комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Он отметил, что Россия считает себя не стороной конфликта, а "страной, которая вовлечена в контроль и мониторинг этих соглашений".
"И пока на официальном уровне Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик Донбасса (ОРДЛО, - ред.) амнистии, сохранении вооруженных формирований (так называемой народной милиции, - ред.), наличии прямых контактов и связей с Россией для "ДНР" и "ЛНР", они остаются частью Украины. Такова сегодня ситуация", - добавил он.
Предпосылкой для таких сообщений стало заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донбасса в состав России на правах "федеративного округа".
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