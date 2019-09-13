Радуцкий о своем праздновании юбилея Суркиса: есть партия, а есть друзья

13 сентября, 2019, 14:52

Нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий объяснил, почему пришел на празднование 70-летия нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григория Суркиса

Об этом он сказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместного проекта Радио Свобода и "UA: Первый»).

Народный депутат от партии "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий объяснил, что пришел на празднование 70-летия нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григория Суркиса, потому что имел с ним давнюю дружбу и получал от него "политическую помощь" в бизнес-вопросе в прошлом.

В ответ на вопрос о характере его связей с Суркисом, Радуцкий в комментарии "Радио Свобода" отметил: "Мы друзья с 91-го года. И я считаю, что флаг, знамя, под которым кто бывает, дружбе не должны мешать. Я друзей никогда не менял. Это мой друг, личный, и я этого не стыжусь".

На вопрос о том, что объединяет депутатов двух различных партий и как их дружеские отношения повлияют на взаимодействие между "Оппозиционной платформой - За жизнь" и "Слугой народа", Радуцкий ответил: "С "Оппозиционным блоком - За жизнь" я сотрудничать никогда не собирался , это партия ... И некоторые фамилии в этой партии это люди, которые меня, ну, сказать - огорчают - это ничего не сказать. Но это есть партия, это есть дружеские отношения, друзья ... ".

По словам народного депутата, который также является основателем сети клиник "Борис", Суркис в 1995 году существенно ему "помог".

"В жизни это человек, который мне и в 95-м году, когда у меня стоял вопрос, или закрывать компанию, или искать где-то помощи, даже не денежной, а политической, у нас хотели отобрать лицензию. Тогда мне он помог, именно этот человек", - заявил он.

В свою очередь, журналисты спросили у руководителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, считает ли он Суркиса своим соратником и по каким критериям тот попал в избирательный список политсилы, а затем и во фракцию.

"Он является членом партии, он поддерживает идеалы, программу и устав партии", - сказал Медведчук.