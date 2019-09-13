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Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала законопроект об обличителях коррупции

Рада предварительно поддержала законопроект об обличителях коррупции


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в отношении обличителей коррупции

Об этом передает Еспресо.TV

За это решение проголосовали 283 нардепов.

Документ определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Также он предусматривает вознаграждение тем, кто предоставит ценные данные о тяжелых коррупционных преступлениях, которые помогут в суде. В таком случае обличитель сможет получить 10% от суммы, но не более 12 млн гривень.

Кроме того, в законопроекте прописаны другие гарантии для обличителей: анонимность, правовая и психологическая поддержка, защита трудовых прав и даже охрана. В частности для близких людей обличителя.

Сообщение о коррупции должно содержать фактические данные, подтверждающие возможное совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, другие нарушения настоящего Закона, которые могут быть проверены.

Парламент проголосовал за сокращение наполовину сроков подготовки ко второму чтению (с 14 дней до 7).

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