Рада предварительно поддержала законопроект об обличителях коррупции
Об этом передает Еспресо.TV
За это решение проголосовали 283 нардепов.
Документ определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
Также он предусматривает вознаграждение тем, кто предоставит ценные данные о тяжелых коррупционных преступлениях, которые помогут в суде. В таком случае обличитель сможет получить 10% от суммы, но не более 12 млн гривень.
Кроме того, в законопроекте прописаны другие гарантии для обличителей: анонимность, правовая и психологическая поддержка, защита трудовых прав и даже охрана. В частности для близких людей обличителя.
Сообщение о коррупции должно содержать фактические данные, подтверждающие возможное совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, другие нарушения настоящего Закона, которые могут быть проверены.
Парламент проголосовал за сокращение наполовину сроков подготовки ко второму чтению (с 14 дней до 7).
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