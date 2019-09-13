Рада предварительно поддержала ограничение количества депутатских запросов
13 сентября, 2019, 11:38
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 1036-1. За документ проголосовали 244 народных депутата.
Предлагается установить, что на пленарной неделе можно вносить не более 2 депутатских запросов от одного нардепа. Тексты депутатских запросов к президенту Украины или в органы и должностных лиц, а также тексты ответов на них должны быть размещены на сайте Верховной Рады в течение 5 рабочих дней.
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