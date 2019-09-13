Рада поддержала за основу закон об упрощении процедуры аренды госимущества

13 сентября, 2019, 13:44

Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества"

За документ проголосовали 296 депутатов, передает Еспресо.TV

Законопроектом №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества" предлагается предусмотреть, что передача в аренду государственного и коммунального имущества согласно проекту закона вместо устаревшей процедуры проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе.

Документом предусмотрено образование двух перечней - "Перечень первого типа" (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или "Перечень второго типа" (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Проектом закона определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Законопроектом также определяется, что порядок функционирования электронной торговой системы, передачи имущества в аренду, подачи заявлений, проведения аукционов, размер, порядок уплаты и возврата гарантийных и регистрационных взносов, платы за участие в аукционе (вознаграждения оператора), подписания и опубликования протокола, договора по результатам аукциона утверждаются Кабинетом министров.

При этом аукцион проводится при наличии заявлений на участие в аукционе не менее, чем от двух участников и считается состоявшимся в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона. Для участия в аукционе потенциальный арендатор подает заявку на участие в аукционе путем заполнения электронной формы в электронной торговой системе, установленной администратором. Порядок подачи заявлений на участие в аукционе устанавливается правительством.

Аукцион проводится в соответствии с договором, заключаемым между арендодателем и оператором электронной площадки.