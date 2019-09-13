Рада поддержала за основу закон об упрощении процедуры аренды госимущества
За документ проголосовали 296 депутатов, передает Еспресо.TV
Законопроектом №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества" предлагается предусмотреть, что передача в аренду государственного и коммунального имущества согласно проекту закона вместо устаревшей процедуры проведения конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество государственной и коммунальной собственности на электронном аукционе в электронной торговой системе.
Документом предусмотрено образование двух перечней - "Перечень первого типа" (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или "Перечень второго типа" (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).
Проектом закона определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.
Законопроектом также определяется, что порядок функционирования электронной торговой системы, передачи имущества в аренду, подачи заявлений, проведения аукционов, размер, порядок уплаты и возврата гарантийных и регистрационных взносов, платы за участие в аукционе (вознаграждения оператора), подписания и опубликования протокола, договора по результатам аукциона утверждаются Кабинетом министров.
При этом аукцион проводится при наличии заявлений на участие в аукционе не менее, чем от двух участников и считается состоявшимся в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона. Для участия в аукционе потенциальный арендатор подает заявку на участие в аукционе путем заполнения электронной формы в электронной торговой системе, установленной администратором. Порядок подачи заявлений на участие в аукционе устанавливается правительством.
Аукцион проводится в соответствии с договором, заключаемым между арендодателем и оператором электронной площадки.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-