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Espreso.tvОбществоРада поддержала за основу закон, который меняет предварительный перечень госимущества для приватизации

Рада поддержала за основу закон, который меняет предварительный перечень госимущества для приватизации


фото: korrespondent.net
Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о признании недействительным перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации

"За" проголосовали 253 народных депутата, передает Еспресо.TV

Законопроектом №1054-1 предлагается признать утратившим силу Закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" и внести изменения в Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации.

Также предлагается установить, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях, производства по делам о банкротстве объектов права государственной собственности, которые включены в перечни, утвержденные законом "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", подлежат прекращению, кроме тех объектов, которые ликвидируются по решению собственника и тому подобное.

 
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