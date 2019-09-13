Рада одобрила в первом чтении законопроекты для введения единого счета для уплаты налогов
"За" законопроекты №1049 и №1051 проголосовало 269 и 262 депутата соответственно, передает Еспресо.TV
Отмечается, что в случае принятия пакета законопроектов во втором чтении и в целом для предпринимателей значительно упростятся условия уплаты налогов: так расчеты будут осуществлять на единый счет.
"Единый счет - это счет, который налогоплательщик по собственному желанию сможет открыть в Государственной казначейской службе и использовать его для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Государственная налоговая служба", - пояснили в Министерстве финансов Украины.
Там отмечают, что с этого счета предприниматели смогут заплатить налог на доходы своих работников, ЕСВ, единый налог и рентную плату. В то же время налогоплательщик сможет использовать средства с единого счета на различные цели по собственному желанию.
Так, в случае внедрения системы, предприниматели смогут перечислять на свой счет в казначействе средства и платить с этих счетов налоги в электронном режиме, не боясь спутать реквизиты. В итоге, эта система должна упростить процесс уплаты налогов и уменьшить количество ошибок при оплате налогов предпринимателями.
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