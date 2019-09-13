"Тоттенхэм" и "Ювентус" планируют обменяться топ-игроками
13 сентября, 2019, 15:44
"Тоттенхэм" и "Ювентус" могут совершить обмен Кристиан Эриксен - Пауло Дибала
Об этом сообщает Daily Mirror.
Лондонский "Тоттенхэм" и туринский "Ювентус" рассматривают возможность обменяться ключевыми футболистами. Англичане активно интересуются аргентинским нападающим Дибала, а итальянцы хотят видеть в своем составе датского хавбека Кристиана Эриксена. Обмен может состояться в ближайшее трансферное окно.
Летом между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом" велись переговоры по Дыбали, однако стороны так и не смогли завершить переговоры из-за завершения трансферного окна в Англии, перед стартом чемпионата.
- Во время летнего трансферного окна клубы английской премьер-лиги потратили 1,4 млрд фунтов на покупку футболистов.
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