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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" и "Ювентус" планируют обменяться топ-игроками

"Тоттенхэм" и "Ювентус" планируют обменяться топ-игроками


фото: twitter
"Тоттенхэм" и "Ювентус" могут совершить обмен Кристиан Эриксен - Пауло Дибала

Об этом сообщает Daily Mirror.

Лондонский "Тоттенхэм" и туринский "Ювентус" рассматривают возможность обменяться ключевыми футболистами. Англичане активно интересуются аргентинским нападающим Дибала, а итальянцы хотят видеть в своем составе датского хавбека Кристиана Эриксена. Обмен может состояться в ближайшее трансферное окно.

Летом между "Тоттенхэмом" и "Ювентусом" велись переговоры по Дыбали, однако стороны так и не смогли завершить переговоры из-за завершения трансферного окна в Англии, перед стартом чемпионата.

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