"Сначала обняла, потом дала в морду за свои страдания": сестра Сенцова лежит в больнице с депрессией

13 сентября, 2019, 08:13

Наталья Каплан лежит в больнице с депрессией и эмоциональным выгоранием

Об этом она написала в Facebook.

"Когда он (Олег Сенцов, - Ред.) выходил из самолета, я за руку тянула к нему его дочь, всю в слезах и растерянную. ... А я вообще ничего не чувствовала, от слова совсем. Стояла тупо рядом, пока Олег меня к себе не прижал и не поцеловал. Так, сначала я его обняла. А потом ... уже у меня дома, за рюмкой винца, все-таки дала ему в морду. Да, чуть-чуть, любя и предупредив, что это будет", - рассказала Каплан.

По ее словам, эти 5 лет заключения Сенцова не прошли для нее просто:

"Мне лично все это очень трудно далось. Сейчас лежу в больнице с депрессией. Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет даром для меня не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии - это все о ком-то другом, а я сильная, я все могу. в общем, я не смогла, вынуждена была обратиться за помощью. .... А Олега я сначала обняла, потом в морду дала за все мои страдания", - пояснила женщина.

Отмечается, что Сенцов уже навестил сестру в больницу.