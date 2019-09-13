"Слуга народа" Семинский извинялся в мессенджере за то, что не проголосовал за законопроект
13 сентября, 2019, 09:12
Депутат от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады переписывался в мессенджере и извинялся за то, что не проголосовал за законопроект
Фото переписки опубликовал Цензор.Нет
Несмотря на попытки нардепа закрыть экран смартфона листом бумаги, переписка все равно попала в объективы журналистов.
"1031П (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины) - за основу. Не голосовали: Семинский", - написал собеседник.
Нардеп ему ответил: "Простите, не добежал 2 секунды".
Отметим, что речь идет о законопроекте, предусматривающий конфискацию в пользу государства незаконно приобретенных активов.
Семинский - народный депутат от политической партии "Слуга народа" по 205-му избирательному округу г. Чернигова
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