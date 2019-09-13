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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" Семинский извинялся в мессенджере за то, что не проголосовал за законопроект

"Слуга народа" Семинский извинялся в мессенджере за то, что не проголосовал за законопроект

Депутат от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады переписывался в мессенджере и извинялся за то, что не проголосовал за законопроект

Фото переписки опубликовал Цензор.Нет

Несмотря на попытки нардепа закрыть экран смартфона листом бумаги, переписка все равно попала в объективы журналистов.

"1031П (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины) - за основу. Не голосовали: Семинский", - написал собеседник.

Нардеп ему ответил: "Простите, не добежал 2 секунды".

Отметим, что речь идет о законопроекте, предусматривающий конфискацию в пользу государства незаконно приобретенных активов.

Семинский - народный депутат от политической партии "Слуга народа" по 205-му избирательному округу г. Чернигова

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