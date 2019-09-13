"Скифское золото" из крымских музеев: Украина требует отвода судьи Апелляционного суда Амстердама

13 сентября, 2019, 17:01

Украина подала ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "Скифском золоте"

Об этом сообщили в пресс служба Минюста.

С 2015 года Министерство юстиции Украины осуществляет представительство интересов государства Украина по делу о возвращении музейной коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию Украины.

В производстве Апелляционного суда Амстердама находится апелляционная жалоба Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника, Керченского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический" на решение Окружного суда Амстердама от 14 декабря 2016 года, которым были удовлетворены требования государства Украина о возвращении музейных объектов на территорию Украины.

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости судьи, рассматривающего дело, что вызывает сомнение в его объективности в рассмотрении этого дела", - отметили в Минюсте.

Так, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", а потому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересантов в решении дела в пользу" Промнефтьстрой ". Кроме того представительство интересов "Промнефтьстрой" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.

По результатам рассмотрения этого дела голландский суд отказал в признании и обращении к исполнению на территории Королевства Нидерландов решения Московского арбитражного суда 2006 года о признании ОАО "НК "ЮКОС" банкротом и продажу акций голландской структуры ОАО" НК "ЮКОС" ( "Yukos Finance BV" ) компании "Промнефтьстрой".

Голландский суд признал, что банкротство ОАО "НК" ЮКОС "было сфабриковано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права.

6 сентября 2019 года Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, одновременно просила отреагировать на это ходатайство до 11 сентября 2019 года.

12 сентября 2019-го секретарь суда сообщил государство Украина, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода. 13 сентября Украина подала ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.