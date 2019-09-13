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Espreso.tvОбщество"Просто бесит": Дубилет предлагает частично избавиться согласия на обработку персональных данных

"Просто бесит": Дубилет предлагает частично избавиться согласия на обработку персональных данных

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает, где можно, избавиться от документа о согласии на обработку персональных данных

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Есть один документ, который меня просто бесит - Согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихании", - отметил министр.

По его словам, если вы заполняете какую-то бумажку, вы тем самым имеете в виду, что ваши данные будут "обработаны", верно.

"Ну, или хорошо, если так уж важно принимать согласие, то можно дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным письмом? Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - пояснил Дубилет.

Он предложил гражданам поделиться в комментариях в Facebook, в какой ситуации государство заставляло заполнять этот документ.

 

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