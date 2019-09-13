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Espreso.tvОбщество"О мире не может быть речи, пока наши ребята в плену", - Балух

"О мире не может быть речи, пока наши ребята в плену", - Балух


фото: rfe
Освобожденный пленник Кремля Владимир Балух не видит условий для разрешения конфликта

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"К сожалению, не вижу условий для разрешения конфликта. Пока там ребята в плену, о мире не может быть речи", - подчеркнул Балух.

Ранее сообщалось, что он будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против России.

Напомним, что Балуха освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35.

 

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