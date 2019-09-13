"О мире не может быть речи, пока наши ребята в плену", - Балух
13 сентября, 2019, 12:42
Освобожденный пленник Кремля Владимир Балух не видит условий для разрешения конфликта
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
"К сожалению, не вижу условий для разрешения конфликта. Пока там ребята в плену, о мире не может быть речи", - подчеркнул Балух.
Ранее сообщалось, что он будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против России.
Напомним, что Балуха освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35.
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