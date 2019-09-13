"Не только бриллиантовые прокуроры": Касько пообещал взяться за старые коррупционные производства

13 сентября, 2019, 08:31

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько рассказал о восстановлении уголовных производств, которые касаются прокуратуры

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1"

"Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и касаются коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.

По его словам, большинство из дел, которые начало предыдущее руководство ГПУ, пока находятся на стадии судебного разбирательства.

Касько пообещал делать все, чтобы они были доведены до судебного решения.

Он надеется, что генпрокурор Рябошапка поддержит его в этих намерениях.