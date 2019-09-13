"Красная линия" в 19:30: роспуск ЦИК, закон об импичменте, красные линии для власти в отношениях с Россией и возвращении украинских территорий
Обсудим главные события последних семи дней и определим, пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, имеет ли действующая власть стратегию Донбасса и Крыма и на что она готова ради возвращения украинских территорий. Подробно проанализируем ряд президентских законопроектов, которые поддержали народные депутаты на пленарной неделе, обсудим досрочное прекращение обязанностей членов ЦИК и встречу Зеленского с Коломойским.
Начало в 19:30.
Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.
Гости:
- Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
- Александр Черненко, народный депутат 8-го созыва
- Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"
- Павел Казарин, журналист
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
Представители фракции "Слуга народа" третий эфир подряд проигнорировали приглашение на эфир
Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.
Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.
Каждую пятницу в 19:30 на телеканале Еспресо мы отслеживаем красные линии Украины. И не даем их пересечь.
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