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Espreso.tvОбщество"Красная линия" в 19:30: роспуск ЦИК, закон об импичменте, красные линии для власти в отношениях с Россией и возвращении украинских территорий

"Красная линия" в 19:30: роспуск ЦИК, закон об импичменте, красные линии для власти в отношениях с Россией и возвращении украинских территорий

Телеканал "Еспресо" продолжает цикл ток-шоу "Красная линия с Сергеем Высоцким". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Обсудим главные события последних семи дней и определим, пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, имеет ли действующая власть стратегию Донбасса и Крыма и на что она готова ради возвращения украинских территорий. Подробно проанализируем ряд президентских законопроектов, которые поддержали народные депутаты на пленарной неделе, обсудим досрочное прекращение обязанностей членов ЦИК и встречу Зеленского с Коломойским.

Начало в 19:30.

Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.

Гости:

  • Николай Княжицкий, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
  • Александр Черненко, народный депутат 8-го созыва
  • Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"
  • Павел Казарин, журналист
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

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Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.

Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.

Каждую пятницу в 19:30 на телеканале Еспресо мы отслеживаем красные линии Украины. И не даем их пересечь.

 

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