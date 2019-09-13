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Espreso.tvОбщество"Есть несколько идей": Зеленский говорит, что работает над формулой возвращения Крыма

"Есть несколько идей": Зеленский говорит, что работает над формулой возвращения Крыма


фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский говорит, что говорить о каких-то деталях рано

Об этом президент сообщил во время участия в панельной дискуссии на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает пресс-служба ОПГ.

"Скажу честно - мы думаем, у нас есть несколько форматов, несколько идей", - отметил глава государства, отвечая на вопрос о стратегии Украины по освобождению Крыма от российской оккупации.

Владимир Зеленский отметил, что говорить о каких-то деталях рано, и он не хотел бы их раскрывать.

"Я не могу вам об этом говорить - это будет слишком рано. Это будет, как с освобождением (удерживаемых, - ред.), поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - сказал он.

Глава государства выразил мнение, что с возвращением Крыма будет сложная ситуация.

В то же время президент Украины отметил, что пока не встречался в нормандском формате и не встречался с президентом Российской Федерации.

Кроме того, он сообщил, что ожидает встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

"У меня есть важные встречи, о которых я вам сказал, и встреча с президентом США. Мы думаем над моделью. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только на словах", - резюмировал Зеленский.

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